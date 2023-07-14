Киев, 14 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк и страны Европейского союза в ближайшее время перечислят Украине более 400 миллионов евро. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«ЕИБ и государства — члены ЕС выделяют более 400 миллионов евро на восстановление Украины», — написал премьер.

По его словам, выделенные средства пойдут на актуальные проекты по восстановлению, а также на объекты критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня в пресс-службе Всемирного банка сообщили, что банк принял решение одобрить предоставление Украине кредита на полтора миллиарда долларов под гарантии правительства Японии.

Отмечалось, что заём для Украины направлен на предоставление помощи по восстановлению инфраструктуры, а также чтобы «смягчить последствия специальной военной операции России».