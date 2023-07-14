Мелитополь, 14 июля, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Украинские войска начали перегруппировку после серии провалов при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском участке фронта. Об этом 14 июля сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — пояснил Рогов.

Как уточнил Рогов, атаки ВСУ часто заканчиваются для них большими потерями и возвращением на исходные позиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) для осуществления наступательных действий на запорожском направлении отправляют на штурм пехоту без поддержки и бронетехники. Украинские войска стараются не применять для штурмовых действий бронированные машины и другие средства поддержки, сохраняя иностранную технику, которая была передана в рамках подготовки контрнаступления ВСУ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на трёх направлениях в районах Лобкового, Степового и Пятихаток.