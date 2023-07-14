Вашингтон, 14 июля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Каждый из членов НАТО на прошедшем саммите в Вильнюсе заверил президента Владимира Зеленского в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Было восхитительно сидеть в комнате и смотреть, как 31 страна заверяла его одна за другой, что [Украина] станет членом НАТО», — сказал Остин в интервью телеканалу CNN.

Глава министерства обороны Соединённых Штатов Америки отметил, что Владимир Зеленский также получил от каждого из членов альянса заверения в том, что они будут поддерживать его, пока это будет необходимо.

Ранее Ллойд Остин заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО после завершения вооружённого конфликта. Он добавил, что Украине для вступления в альянс необходимы реформы, гарантирующие сохранение демократии.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подчёркивал, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО, отметив, что конфликт на Украине должен закончиться, прежде чем альянс сможет рассмотреть этот вопрос.