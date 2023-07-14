Вашингтон, 14 июля, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Тайники с растительным наркотиком дважды находила Секретная служба США в 2022 году в Белом доме. Об этом 13 июля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные закрытого брифинга в Конгрессе.

Whitehouse.gov Белый дом

Брифинг для конгрессменов был посвящён расследованию дела о наркотике, обнаруженном в Белом доме в начале июля. Представитель Секретной службы рассказал конгрессменам, что в Белом доме наркотик был обнаружен два раза в 2022 году.

При этом вес изъятого наркотика не превышал количества, необходимого для предъявления федеральных обвинений или для уголовного преследования в связи с правонарушением в округе Колумбия. Сотрудники Секретной службы изъяли наркотик и уничтожили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал экс-президент США Дональд Трамп, Секретная служба США точно знает, кто оставил наркотик в Белом доме начале июля. Как написано в отчёте, опубликованном Секретной службой США, расследование по делу о появлении наркотика в Белом доме было закрыто в связи с отсутствием улик.

Также секретная служба США отмечает, что анализ ДНК и отпечатков пальцев, который провело ФБР, не дал никаких результатов, с конкретными людьми полученные данные сопоставить не удалось. Экс-президент США Трамп предположил, что найденный в Белом доме наркотик мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джозефу Байдену или его сыну Хантеру.