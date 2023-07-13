В Турции заявили, что рассчитывают на приезд Владимира Путина в страну
Анкара, 14 июля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию.
«Я думаю, что если [Владимир] Путин в этот период поедет за границу, то он приедет в Турция», — сказал Омер Челик в интервью Habertürk 13 июля.
В последние дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что рассчитывает на визит главы российского государства в Турцию в августе.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Эрдоган намеревается провести переговоры с Владимиром Путиным до 17 июля, так как до этого дня рассчитана черноморская зерновая инициатива. Турецкий лидер рассчитывает договориться с российским коллегой о продлении зерновой сделки.