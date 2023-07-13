Анапа, Краснодарский край, 14 июля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Тело третьего утонувшего туриста нашли в море в городе-курорте Анапе. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Как уточнил источник в правоохранительных органах, это уже третий за два дня случай обнаружения тела туриста после бушевавшего в Анапе шторма. Тело погибшего было обнаружено в море.

О гибели мужчины и женщины 50–60 лет на побережье Анапы стало известно 13 июля, оба погибших туриста были обнаружены в Чёрном море. Материалы о гибели людей были переданы в Следственный комитет по региону.

Отмечается, что 13 июля на пляжах Анапы сняли запрет на купание, введённый 8 июля из-за шторма. Жителей и туристов предупредили о возможном формировании смерчей над морем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Анапе был введён повышенный режим готовности в связи с предстоящим ухудшением погоды из-за прохождения циклона. Экстренные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

В Анапе 9 июля погиб житель Волгоградской области — заместитель главы комитета отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Михаил Ткачёв. Он погиб, спасая тонувшую в море туристку.