София, 14 июля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Власти Болгарии рассматривают возможность передачи Украине около сотни бронемашин со складов Министерства внутренний дел страны. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил телеканал bTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Мы выступаем с инициативой передать Украине бронемашины со складов МВД без ущерба для армейских резервов. Мы вынесем этот проект на рассмотрение парламента», — рассказал депутат от блока ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

По его словам, данная инициатива уже получила поддержку со стороны премьер-министра Болгарии, а также МВД и Министерства обороны станы.

Мирчев подчеркнул, что вся бронетехника была приобретена МВД в ходе так называемого Возродительного процесса и никогда ранее не использовалась.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Болгария отказалась предоставлять Украине вооружение в качестве военной помощи. Зеленский отметил, что президент Болгарии не может допустить уменьшения количества вооружений в армии.