Киев, 14 июля, 2023, 01:12 — ИА Регнум. К декларации G7 о предоставлении безопасности Украине присоединились ещё шесть стран. Об этом 13 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на опубликованном в его Telegram-канале видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как уточнил украинский лидер, за сутки, прошедшие после саммита НАТО в Вильнюсе, к странам G7, с которыми были согласованы гарантии безопасности, присоединились Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Президент Украины выразил уверенность в том, что круг гарантов будет расширяться и добавил, что Киев намерен вести перечень государств, которые присоединятся к декларации G7 о гарантиях безопасности.

В рамках саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации они взяли на себя обязательство увеличить поставки военной техники и боеприпасов Киеву. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут анонсировала странами G7. Слоут указала, что многосторонняя декларация пошлёт «чёткий сигнал» России.

Как пояснила Слоут, США ждут от Украины демократических реформ и преобразований в сфере безопасности для членства в НАТО. Слоут добавила, что президент США Джозеф Байден заявил, что американская сторона считает, что Киев может добиться этого.