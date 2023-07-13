Мелитополь, 14 июля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации обнаружили, предположительно, обломки кассетного боеприпаса месте гибели ребёнка в Тарасовке Запорожской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщило РИА Новости.

Sledcom.ru Следственный комитет

По информации источника, в ходе осмотра места происшествия обнаружила, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса, так называемые оперения стабилизатора.

Отмечается, что на стенах жилого строения также был обнаружены повреждения, характерные для поражающих элементов.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области погиб ребёнок. По его словам, обстрел был зафиксирован ещё вечером 12 июля.