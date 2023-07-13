Вашингтон, 13 июля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Секретная служба США точно знает, кто оставил наркотик в Белом доме начале июля. Такое утверждение сделал 13 июля экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Экс-американский лидер выразил сомнения в том, что секретная служба США, несмотря на наличие множества камер видеонаблюдения и «величайшую в мире криминалистику», оказалась не в состоянии выяснить, кто оставил наркотик в Белом доме.

«Они знают ответ также, как и все», — такой комментарий сделал Трамп к новости о завершении расследования секретной службой о появлении наркотика в главной резиденции президента США.

Как уточняется в заявлении, опубликованном секретной службой США, расследование по делу о появлении наркотика в Белом доме было закрыто в связи с отсутствием улик. В документе поясняется, что секретная служба не обнаружила записей с камер видеонаблюдения, которые могли бы стать источником ценной информации, позволяющей установить, кто мог принести в Белый дом наркотической вещество.

Также секретная служба США отмечает, что анализ ДНК и отпечатков пальцев, который провело ФБР, не дал никаких результатов, с конкретными людьми полученные данные сопоставить не удалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил советник американского президента Джейк Салливан, найденный в Белом доме наркотик не представляет угрозы национальной безопасности США. Салливан заверил в строгой политике в отношении тестов на наркотики и их употребления, которая действует в администрации.

Экс-президент США Трамп предположил, что найденный в Белом доме наркотик мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джозефу Байдену или его сыну Хантеру. При этом Трамп предположил, что местные СМИ поменяют позицию и будут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, и его было очень мало.

Подозрительный белый порошок был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого в резиденции президента США была объявлена эвакуация, самого Байдена в Белом доме на тот момент не было. Вещество направили на экспертизу. Лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был наркотик.