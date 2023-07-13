Москва, 13 июля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Заместитель министра цифрового развития РФ Максим Паршин отправлен под домашний арест по решению Басманного суда Москвы. Об этом 13 июля сообщают «Известия».

Уточняется, что Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Суд отказался удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения Максиму Паршину в виду ареста на срок до 12 сентября 2023 года. Обвиняемому в получении крупной взятки Паршину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 12 сентября текущего года.

Решение суда о домашнем аресте чиновника в силу не вступило, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Следственный комитет России уточнил, что чиновник подозревается в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

В Минцифры прокомментировали задержание замминистра и заявили, что в отношении него начато расследование, в проведении которого ведомство содействует.