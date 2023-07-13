Вашингтон, 13 июля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы Киев получил не только от США, но и от других стран. такое заявление сделал 13 июля директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс в ходе брифинга.

David B. Gleason

«Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами», — пояснил Симс.

Представитель Пентагона подчеркнул, что эти снаряды уже находятся на территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Пентагона Симс подтвердил, что обещанные Украине Соединёнными Штатами Америки кассетные боеприпасы уже находятся в распоряжении Вооружённых сил Украины.

В свою очередь, командующий группировкой ВСУ «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил информацию о том, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы. При этом он отметил, что украинские войска ещё не применяли этот тип вооружений.

Решение о передаче Украине кассетных боеприпасов принял президент США Джозеф Байден. Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для поддержки ВСУ в ходе их контрнаступления.