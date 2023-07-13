Вашингтон, 13 июля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Обещанные Украине Соединёнными Штатами Америки кассетные боеприпасы уже находятся в распоряжении Вооружённых сил Украины, заявил директор операций объединённого штаба Пентагона Дуглас Симс.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал он в беседе с журналистами в четверг, 13 июля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о том, что Вооружённые силы Украины уже получили от США кассетные боеприпасы, сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как передавало ИА Регнум, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов принял президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для поддержки ВСУ в ходе их контрнаступления.

В Министерстве иностранных дел России позднее предупредили, что на применение ВСУ кассетных боеприпасов будут предприняты соответствующие меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что о неприемлемости поставок Украине этих боеприпасов уже заявили многие страны.