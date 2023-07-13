Вашингтон, 13 июля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Передачу Украине истребителей F-16 в настоящий момент назвал несвоевременной директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», — пояснил Симс.

Как уточнил представитель Пентагона, это связано, помимо иных причин, с обширными возможностями России в сфере ПВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. При этом Остин указал, что Украине для вступления в НАТО нужны реформы, в том числе судебная, которые гарантируют, что демократия в стране находится в хорошей форме.

Президент США Джозеф Байден подчеркивал, что Украина не готова к вступлению в НАТО, отметив, что конфликт на Украине должен закончиться, прежде чем альянс сможет рассмотреть вопрос о присоединении Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу о членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной.