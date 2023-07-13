Москва, 13 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин в телефонном разговоре обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки.

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«Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года пакетных соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации черноморской инициативы», — сообщил МИД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин допустил приостановку участия в зерновой сделке по причине невыполнения её участниками условий Москвы. Глава государства отметил, что участие можно продлить ровно тогда, когда все участники выполнят все данные обещания, а приостановка может длиться так долго, сколько потребуется до этого момента. При этом Путин заявил, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление зерновой сделки на два месяца. В МИД России отметили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. Глава ведомства Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения. Он подчеркнул, что, если до 17 июля российские условия не выполнят, о продолжении участия Москвы в сделке не может быть и речи. Украинская часть договорённостей, по его словам, за это время превратилась в коммерческий проект.

Об этом заявил и президент Путин, допустивший выход из «черноморской зерновой инициативы». Глава государства подчеркнул, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска беспилотников. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что часть условий по зерновой сделке всё ещё не выполнена. Так он прокомментировал рассмотрение Евросоюзом возможности создания Россельхозбанком дочерней компании для подключения к международной системе SWIFT. Песков добавил, что надежд на это немного.

12 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Как сообщили в офисе генсека, он готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. В частности, в письме Гутерриш коснулся темы расчётов через Россельхозбанк.