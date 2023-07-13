Москва, 13 июля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала 13 июля предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его слов о возможном росте цен на авиабилеты на международные рейсы на 40%.

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«ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — говорится в официальном сообщении антимонопольной службы.

Ведомство напомнило о законном запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов—конкурентов, если они могут привести к установлению или поддержанию тарифов, скидок, доплат и наценок.

13 июля в СМИ появилось заявление Ванцева, который предположил, что на международных рейсах рост цен может составить около 40%. В ответ на его слова замминистра Министерства транспорта России Игорь Чалик сказал, что оснований для этого нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о начале проверки цен на авиабилеты в России ФАС и Генпрокуратурой. Отмечается, что проверки затронули Москву, Хабаровск, Красноярск, Пермский, Приморский и Забайкальский края и ещё несколько регионов. В ФАС пояснили, что при выявлении антимонопольных нарушений в отношении нарушителей примут меры. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.