Москва, 13 июля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

«Это очень важно, что мы ставим перед собой выполнимые задачи, уверенно к ним идем и добиваемся результатов», — заявил глава государства. Владимир Путин добавил, что развитие новых технологий будут определять следующие десятилетий и определять облик национальных экономик.

Квантовые технологии уже сейчас используются в автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа — и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

«Создаём в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково», — написал в своем блоге по итогам встречи мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый кластер объединит в себе лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов. Объëм инвестиций в создание кластера составит порядка 6,5 млрд рублей.

В заседании принял участие и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

«Квантовые технологии — это технологии будущего и ими обязательно нужно заниматься: разрабатывать и совершенствовать», — заявил Овчинский. Он также рассказал об успехах развития беспилотного транспорта, так как сейчас развитие квантовых технологий проходят через тот же виток развития. «Когда то мы лишь мечтали о таком транспорте, сегодня на нашей площадке в Руднево мы имеем полноценное производство. Более того, наука уже позволила нам в Москве создать беспилотник на водородном двигателе», — подчеркнул он.