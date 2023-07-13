Самара, 13 июля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Самарский районный суд арестовал 13 июля женщину, которая склоняла местного мужчину вступить в подразделение ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Об этом сообщается на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«13 июля в отношении Евтушенко П. С., склонявшей жителя города Самары к совершению государственной измены, <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 сентября включительно», — говорится в сообщении.

В отношении самарчанки возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании российскими спецслужбами активиста ЛГБТ, подозреваемого в госизмене. Трансгендера задержали на выходе из кафе в Москве, на него надели наручники и сопроводили в машину, сопротивления он не оказал. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, житель Орловской области, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, оказывал финансовую помощь ВСУ.