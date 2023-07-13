Луганск, 13 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Очередная акция «Собери ребёнка в школу» пройдет по всей стране, в рамках которой детям из многодетных, нуждающихся семей, детям-инвалидам передадут рюкзаки со школьными принадлежностями. Отдельное внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

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Координатор партпроекта ЕР «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, как можно помочь детям. Она напомнила, что в 2022 году помощь к началу учебного года получили более 200 тысяч школьников. По ее словам, партия организует по стране более четырех тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей, адреса которых можно будет узнать в местном отделении партии или партийной приёмной. Приносить можно будет все необходимое для обучения: канцелярские принадлежности, наборы для творчества, форму и обувь, портфели, спортивный инвентарь.

«Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России», — сообщила Аршинова.

Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со школьными принадлежностями получили более 40 тысяч школьников. На этот раз также через пункты выдачи гуманитарной помощи ЕР, которые партия открыла совместно с благотворительным фондом, первоклассники смогут получить эти наборы в Северодонецке и Лисичанске.

«Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», — рассказал Сидякин.

Также Аршинова сказала, что депутаты от ЕР вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к 1 сентября. По ее словам, в 2022 году в таких мероприятиях участвовали 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий. Данные мероприятия проводятся в рамках народной программы партии.

«Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», — рассказала координатор партпроекта.

Как сообщает сайт партии ER. RU, отделения ЕР в новых регионах будут помогать школам с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

«Ежегодно «Единая Россия» проводит акцию «Собери ребёнка в школу». Наши однопартийцы помогают подготовиться к новому учебному году ребятам, чьи семьи нуждаются в поддержке. В минувшем году сенатор РФ Дарья Лантратова, представительницы «Женского движения Единой России», члены партии из других регионов и активисты МГЕР привезли рюкзаки и канцелярские принадлежности для ребят из ЛНР. Наше луганское региональное отделение партии вместе со сторонниками «Единой России» в этом году присоединяется к акции. В рамках партпроекта «Новая школа» с 13 июля мы начинаем сбор канцелярских принадлежностей для ребят, которые со своими родителями живут в пунктах временного размещения. Некоторые из них остались без крыши над головой, другим пришлось покинуть свои дома из-за угрозы обстрелов. Также канцелярские товары мы передадим ребятам, которые живут на освобожденных территориях республики. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно принести школьные канцелярские товары в местное отделение партии. Давайте подарим ребятам частичку добра вместе!», — рассказал секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко.