Донецк, 13 июля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. В рамках акции «Собери ребёнка в школу», которая проводится каждый год при поддержке ЕР, российские школьники из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей получат гуманитарную помощь в виде рюкзаков с комплектами учебных принадлежностей.

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Особое внимание организаторы акции уделят школьникам из новых регионов и детям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации.

Как рассказала Алёна Аршинова, координатор проекта ЕР «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению, в 2022 году партия оказала помощь примерно 200 000 школьников страны. Единороссы организуют в российских субъектах более четырех тысяч пунктов приема учебных принадлежностей. В них войдут канцтовары, школьная форма, обувь, а также рюкзаки, наборы для творчества и спорттовары. Информацию о месте расположения пункта можно получить в региональном отделении ЕР или приемной партии. Сбор необходимых принадлежностей будет осуществляться на базе штабов общественной поддержки партии.

По словам руководителя центрисполкома ЕР Александра Сидякина, в 2022 году рюкзаки с комплектами принадлежностей для учебы получили более сорока тысяч школьников из новых регионов. В этом году участники акции подготовят комплекты для школьников, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях. Получатели могут прийти за ними в пункты выдачи гумпомощи, в исполкомы ЕР, расположенные на территориях новых регионов, а также в пункты оказания помощи, созданные при поддержке ЕР. Уточняется, что эти центры находятся в Северодонецке и Лисичанске. По словам Сидякина, добровольцы готовы помочь тем, кто не может самостоятельно прийти в пункты выдачи и получить рюкзаки с принадлежностями.

Алёна Аршинова рассказала, что депутаты-единороссы вместе с родителями проверят готовность спортивных площадок и пришкольных территорий к 1 сентября.

По словам координатора партпроекта, в прошлом году в этой работе было задействовано 12 000 родителей. Они лично дали оценку работам по капремонту зданий и внутренних помещений школ, а также благоустройству пришкольных территорий. Уточняется, что эти работы проводятся в рамках народной программы «Единой России». Как сообщает сайт партии ER. RU, в школах проводятся встречи депутатов с родителями и педагогическим составом. Они совместно решают, какую именно помощь необходимо оказать образовательным учреждениям при подготовке к началу учебного года.

Отделения «Единой России» на присоединенных территориях также будут оказывать поддержку образовательным учреждениям в плане оснащения инвентарём спортзалов и актовых залов. В библиотеки поступят художественные книги и учебная литература. Кроме этого, при помощи волонтеров будут организованы уборка и озеленение участков рядом со школами.

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«В Донецкой Народной Республике есть многолетняя практика, даже, можно сказать, традиция, перед началом учебного года дарить первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. В прошлом году около 500 подобных комплектов вручило общественное движение «Донецкая Республика», набор был дополнен «Азбукой Донбасса». Кроме того, в 2022 году к этой акции присоединились регионы-шефы, взявшие под опеку Мариуполь и другие города ДНР, а также местные предприниматели, которые подарили детям школьную форму. В этом году мы впервые стартуем с акцией «Единой России» «Собери ребенка в школу». В ней активное участие примут партийцы, волонтёры, неравнодушные жители республики. Подготовит «Школьный набор для первоклассников» и Министерство образования и науки ДНР совместно с «Движением Первых», Министерством просвещения РФ, Росмолодёжью, Народным фронтом, автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» и российским обществом «Знание». В такой набор войдут: рюкзак, дневник, набор тетрадей с обложками, пенал с наполнением, канцелярский набор, набор для творчества, блокнот-планер, мешок для сменной обуви, сувениры и подарки от партнеров, графическая новелла «Герой СВО», — рассказал заместитель секретаря донецкого регионального отделения «Единой России» Евгений Маслов.