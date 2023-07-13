Москва, 13 июля, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв и председатель совета директоров Российского квантового центра Дмитрий Зауэрс в рамках форума будущих технологий подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития квантовых технологий в России, сообщили 13 июля в пресс-службе мэра.

Василий Иванов ИА REGNUM Сколково

«Создаём в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок», — говорится в сообщении.

Московский квантовый кластер будет создан на территории «Сколково». На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов. Работы планируют завершить к концу 2024 года. Объëм инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что квантовые технологии активно используются в различных отраслях экономики — автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа — и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. Наиболее перспективными сферами применения данных технологий являются передача данных и вычисления.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 июля на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки. Главе государства продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, самым мощным в России, а также датчик для определения и измерения очень слабых магнитных полей и прототип мобильной установки для создания спутниковой квантовой сети.