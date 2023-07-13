Херсон, 13 июля, 2023, 21:20 — ИА Регнум. В рамках акции «Собери ребенка в школу» дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также дети-инвалиды будут обеспечены рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников специальной военной операции и детям из новых субъектов РФ.

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По словам координатора партпроекта «Новая школа», первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, по всей России партия организовала более 4 тысяч специальных пунктов для приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России», — сообщила Аршинова.

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В прошлом году более 40 тысяч школьников из новых российских регионов получили рюкзаки со всем необходимым. Об этом рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые «Единая Россия» открыла вместе с благотворительным фондом в Северодонецке и Лисичанске», — добавил Александр Сидякин.

Тем жителям, которые по каким-то причинам не смогут самостоятельно получить портфели со школьными принадлежностями, их доставят волонтёры, подчеркнул руководитель центрального исполкома партии.

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Координатор партпроекта «Новая школа» также отметила, что мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного будут осуществлять депутаты от «Единой России» совместно с родителями.

Более того, депутаты в рамках встреч с родителями, педагогами определят необходимый объем помощи, которую нужно оказать учебным заведениям для подготовки к новому учебному году.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий — они проводятся по народной программе партии», — рассказала Аршинова.

Как пишет сайт партии ER. RU, в текущем году отделения партии в новых субъектах РФ также планируют помогать школам с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, при этом волонтеры помогут благоустроить и озеленить пришкольные территории.

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«В этом году в Херсонской области во второй раз пройдет партийная акция «Единой России» «Собери ребенка в школу!». Она хорошо знакома всем регионам страны, так как каждый год помогает собрать к школе не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей, обеспечив их рюкзаками и школьными принадлежностями. В прошлом году реготделение партии «Единая Россия» обеспечило 5000 школьников Херсонской области специальными рюкзаками со всеми необходимыми принадлежностями. И мы планируем продолжать акцию. В этом году уделим особое внимание детям из семей, пострадавших в результате наводнения, вызванного прорывом плотины Каховской ГЭС. А также тем, кто живет в ПВР, потому что дома разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ. По всей стране «Единая Россия» организует специальные пункты приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Откроем мы такие пункты и в Херсонской области. Наверняка найдется немало людей, кто захочет поддержать детей, обеспечив их школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами. Участвовать в акции могут предприятия, организации, ведомства, — как юридические, так и физические лица. А перед началом учебного года мы все собранное передадим детям. И пусть в новый учебный год они идут счастливыми, с горящими глазами и верой в добро! Сила добрых дел объединяет!» — рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.