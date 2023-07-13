Москва, 13 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июля назвал ошибочной экономическую политику Запада во время пандемии коронавируса. Глава государства отметил более рациональный и правильный подход российской стороны.

«В борьбе с пандемией западные страны начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики. Мы тоже это делали, но мы делали в разумных размерах. А там — нет, напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны и поставили беднейшие страны в очень сложное положение», — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

В ходе ежегодной пресс-конференции в 2021 году Путин заявил, что российские власти, поддерживая экономику во время пандемии, в первую очередь нацеливались на помощь самым уязвимым слоям общества. Он подчеркнул, что в момент выстраивания работы по поддержке пострадавших отраслей экономики, средства не выдавались «абы как и абы кому», а предназначались уязвимым группам, например, семьям с детьми.

При этом, по словам президента, после пандемии российская экономика восстановилась быстрее многих других, так как оказалась более мобилизованной и готовой к шокам по сравнению с экономиками мировых государств, в том числе стран из объединения G20.