Москва, 13 июля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна. Об этом президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых, они начали дискриминировать украинское зерно, не мы», — сказал Путин.

Глава государства при этом напомнил, что из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, только 3% пошло в беднейшие страны мира, а все остальное в сытую и благополучную Европу.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года на встрече с лидерами нескольких государств Африки президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад обманули как Россию, так и другие страны мира, поскольку лишь 3% продукции, экспортируемой с Украины по «зерновому коридору», действительно направляется в беднейшие страны.

Также в июне Путин заявил, что экспорт украинского зерна не столь значителен, как о нём сейчас говорят на Западе в политических целях. Он подчеркнул, что в мире ежегодно производится около 800 млн тонн пшеницы. При этом Путин напомнил о заявлениях, согласно которым Украина готова экспортировать 20 млн тонн, то есть 2,5% от общемирового объёма.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил 23 июня, что Россия не намерена поддерживать поставки зерна с Украины в богатые страны. Он отметил, что сотрудники ООН, которые на словах заботятся о поставках удобрения на мировой рынок, по неясным причинам молчат об осуществлённом Киевом подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса, но при этом требуют сохранить «зерновую сделку».