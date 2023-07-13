При этом он отметил, что российская сторона находится в контакте с сотрудниками ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что генсек готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. В частности, в письме Гутерриш коснулся темы расчётов через Россельхозбанк.

Гутерриш ранее уже направлял Путину предложения по зерновой сделке. В апреле 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что их изучат. Он отметил, что, если произойдёт утечка документа, это будет означать очередную попытку оказать давление на Россию. В МИД сообщили, что сформулированных генсеком ООН предложениях «содержатся новые идеи».

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна и ещё одно — доступ сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение российской части зерновой сделки. Тем не менее, 17 мая в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили продление зерновой сделки на два месяца.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 июля, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке. В июне министр подчеркнул, что Москва не станет продлевать сделку, если до 17 июля не увидит выполнения её условий. Прекращение участия в сделке рассматривает и глава государства Владимир Путин.