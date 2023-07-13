Москва, 13 июля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля сообщил, что окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет. При этом он отметил, что время для его принятия ещё есть.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да. Так сказано президентом», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что рассматривается вариант приостановки участия России в зерновом соглашении. Как отметил глава государства, страна может возобновить участие ровно в момент, когда все остальные участники выполнят данные ими обещания. А до этого приостановка может быть настолько долгой, сколько им понадобится времени для выполнения условий России. При этом Путин указал, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление зерновой сделки на два месяца.

Путин ранее уже допустил выход из «черноморской зерновой инициативы». Он подчеркнул, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска беспилотников. Позднее Песков сообщил, что часть условий по зерновой сделке всё ещё не выполнена. Так он прокомментировал рассмотрение Евросоюзом возможности создания Россельхозбанком дочерней компании для подключения к международной системе SWIFT. Песков добавил, что надежд на это немного.