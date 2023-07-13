Мелитополь, 13 июля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Повышенное внимание будет уделено детям участников спецоперации и детям, проживающим в новых российских регионах.

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Координатор партийного проекта «Новая школа», первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Алена Аршинова рассказала, что в прошлом году помощь к учебному году получили порядка двухсот тысяч школьников по всей Российской Федерации. Партия ЕР организует в регионах работу свыше четырех тысяч специальных пунктов приема принадлежностей для школы: канцелярских товаров, школьной формы и обуви, наборов для творчества, рюкзаков, спортивного инвентаря. Уточнить адреса можно будет в партийной приемной, отделениях партии в регионах. Кроме этого, сбор школьных принадлежностей также организуют в штабах общественной поддержки ЕР.

Глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин отметил, что в прошлом году в новых регионах России школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями получили свыше сорока тысяч школьников. В текущем году партия также предоставит наборы для школы первоклассникам — детям из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет в пунктах выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах. Кроме этого, в Северодонецке и Лисичанске партия ЕР совместно с благотворительным фондом открыла пункты оказания помощи, в которых также можно будет забрать рюкзаки со школьными принадлежностями. Волонтеры доставят рюкзаки со школьными принадлежностями жителям, которые не смогут самостоятельно их забрать.

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Кроме этого, Алена Аршинова рассказала, что депутаты от партии ЕР совместно с родителями проверят готовность к началу учебного года пришкольных территорий и спортивных площадок. По ее словам, в прошлом году в таком мониторинге приняли участие двенадцать тысяч родителей, которые лично оценивали качество выполненных работ по капитальному и текущему ремонту зданий, блоков общепита, благоустройство пришкольных территорий. Перечисленные работы проводятся в рамках реализации народной программы.

Как пишут на сайте ER. RU, в новых российских регионах отделения «Единой России» также будут оказывать поддержку учреждениям образования с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а активисты будут участвовать в озеленении и уборке территорий рядом со школами.

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«В Запорожской области акция «Собери ребенка в школу», проводимая партией «Единая Россия», проходит уже второй год. В прошлом году это стало очень большим подспорьем для родителей нашего региона. В достаточно сложной ситуации партия поддержала их, родители поняли, что они не одни, что они получат помощь по сбору деток к школе. Помимо набора канцелярии стараемся, чтобы в набор вошли и дополнительные подарки, которые также порадуют детей. В первую очередь помощь в сборе детей оказывают наши регионы-шефы, региональные отделения партии. Это большая помощь и поддержка семьям с детьми. Это та забота, которая помогает родителям малышей быть уверенными, что в этот важный этап жизни их детей они не одни и мы проходим его вместе», — отметила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко.