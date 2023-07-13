Абакан, 13 июля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Сокол вынудил власти Хакасии расторгнуть договор с региональным мусорным оператором «Аэросити-2000». Руководство республики начало процесс процедуру расторжения договора с компанией.

Глава Хакасии Валентин Коновалов по требованию депутат Госдумы от республики Сергея Сокола после многочисленных жалоб поручил начать расторжение договора с региональным мусорным оператором.

«Поручил начать процедуру расторжения договора с «Аэросити-2000». <…> Региональный оператор в полной мере не справляется со своими обязанностями. В Хакасии не прекращаются сбои с вывозом ТКО, у компании сохраняется задолженность перед субподрядчиками», — написал он в Telegram-канале.

Парламентария поблагодарил за усилия мэр Абакана Алексей Лёмин. Он отметил, что решение назрело давно.

«Мы обсуждали это с жителями и получили поддержку депутата Госдумы Сергея Сокола. Уверен, что наши аргументы подтолкнули региональное правительство к такому решению», — сказал он.

Для решения тянувшейся годами проблемы Сокол обращался к главе Минприроды Александру Козлову и вице-премьеру Виктории Абрамченко. После этих встреч республиканское заксообрание одобрили инициативу о разработке механизма расторжения договора с регоператором. Процедура по лишению «Аэросити-2000» этого статуса начнётся до 1 августа 2023 года.