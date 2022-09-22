Москва, 13 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс порассуждал об экономики России в 1990-е годы и в качестве главной проблемы страны того времени назвал неплатежи. Свои мысли он изложил в статье в журнале «Вопросы экономики», где представился как независимый исследователь из Глазго.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Среди крупномасштабных процессов, нанёсших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи», — говорится в аннотации к статье.

Также автор публикации отметил, что в течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние, при этом сам он активно в этом участвовал.

Анатолий Чубайс являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в России. В разное время он работал главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя кабинета министров, главой администрации президента, а также министром финансов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее он сделал заявление о том, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала многочисленные ошибки. Это вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Многие пользователи пришли к выводу, что ошибки, совершённые при строительстве рыночной экономики в России, были совершены конкретными людьми, в том числе и Чубайсом, и они не понесли никакого наказания за содеянное.

Чубайс до марта 2022 года занимал пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну и несколько раз появлялся на снимках из Израиля. В конце июня того же года Чубайс попал в больницу в тяжёлом состоянии с синдромом Гийена — Барре — иммунного заболевания, вызывающего мышечную слабость, боли или онемение, иногда паралич, возникающее по разным причинам, включая бактерии и вирусы, и распространённое среди мужчин старше 50 лет.

В Сети в мае опубликовали фото Анатолия Чубайса На нём он запечатлён вместе с супругой Авдотьей Смирновой возле окна приёма в израильском МВД. На фото Чубайс одет в футболку, брюки и сланцы и выглядит бодрым.