Москва, 14 июля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Бренд NexTouch резидента «Технополис Москва» компании «Некс-Т» стал победителем Всероссийского конкурса перспективных брендов в номинации «Высокие технологии». NextTouch — это бренд сенсорных экранов и интерактивного оборудования для образования, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Сегодня бренд NexTouch занимает около 30% процентов отечественного рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей. По результатам первого квартала 2023 года предприятие закрепилось на первой строчке независимого отраслевого рейтинга аналитической компании ITResearch по количеству произведенных и поставленных на российский рынок LCD-дисплеев больших диагоналей», — пояснил Ефимов. Компания «Некс-Т» создает высокотехнологичную продукцию, которая применяется в различных отраслях и пользуется спросом в сфере образования.

«Некс-Т» — крупнейший российский производитель в отрасли интерактивного оборудования. Компания выпускает более 45 различных типов устройств, а ее мощности позволяют ежемесячно изготавливать до четырех тысяч единиц продукции.

В 2023 году компания получила дополнительно 1,4 тысячи квадратных метров на площадке «Печатники». «Сегодня общая площадь производства составляет 3,2 тысячи квадратных метров», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Участников конкурса наградил президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». В этом году в конкурсе приняли участие порядка 5 тысяч предприятий из всех регионов страны, среди них — 13 компаний особой экономической зоны Москвы.