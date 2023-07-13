Москва, 13 июля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не за счёт создания угроз РФ. Об этом он сказал 13 июля.

«Любая страна имеет право обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — заявил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин подчеркнул, что этот принцип крайне важно учитывать.

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