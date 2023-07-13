Москва, 13 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В автомобиле посольства КНДР в Москве обнаружили раненого мужчину, сообщил 13 июля источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Его госпитализировали в реанимационное отделение, диагностировали ранения груди и живота», — рассказал источник агентства.

Согласно полученным данным, в припаркованном на улице Ратной автомобиле Volkswagen, который принадлежит диппредставительству КНДР, находился 37-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Теперь правоохранители устанавливают детали произошедшего, начали проверку.