Москва, 14 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Слабее всего снижение курса рубля относительно доллара отразится в России на цене продовольственных товаров — в основном подорожают импортные автомобили и бытовая техника. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июля заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так он прокомментировал новость о том, что аналитики финансового рынка, опрошенные Центробанком РФ, ухудшили свои ожидания по курсу рубля на 2023–2025 годы. По их мнению, в 2023 году курс рубля будет в среднем 81,8 рубля за доллар, а в 2024–2025-м — 85 рублей.

Известия/Сергей Коньков

Как полагает Перепелица, с таким прогнозом можно согласиться, если в РФ сохранится действующая модель формирования курса рубля и экспортные ограничения, связанные с антироссийскими санкциями. Однако если геополитическая обстановка изменится, расширится внутреннее производство, то прогноз можно серьёзно скорректировать.

«Если опираться на нынешнюю траекторию развития событий, то можно предположить сохранение диапазона 85–95 рублей за доллар на горизонте 2023–2025 годов. Банк России после 2013 года изменил политику с таргетирования курса рубля на таргетирование уровня инфляции. Таким образом, можно предположить, что Банк России не будет серьёзно вмешиваться в формирование курса», — предположил экономист.

По его словам, исключение будут составлять ситуации с высокими рисками для макроэкономической стабильности — то есть резкие скачки курса.

Что касается роста цен вследствие колебаний курса, то, как полагает Перепелица, в основном подорожают импортные товары. А это автомобили и бытовая техника. Слабее всего данная ситуация отразится на продовольственных товарах российского производства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Александра Абрамова, профессора школы финансов факультета экономических наук ВШЭ, возможно, что к осени 2023 года российская национальная валюта укрепится до 80 рублей за доллар. Это может случится из-за того, что экономики США и Китая избегут рецессии, а значит, эпоха высоких ставок подойдет к концу. Как следствие, в мире начнет поддерживаться экономический рост, что обернётся ростом спроса на экспортные ресурсы России. Однако даже если рубль будет в районе 85 рублей за доллар, то к резкому росту цен внутри РФ это привести не должно.

Также есть мнение, что риски экстремального снижения курса уже реализовались — по сравнению с январём рубль подешевел больше чем на 40%. Это гарантированно разгоняет инфляцию выше таргетируемых ЦБ решений. Однако опасность дальнейшей девальвации не высока. К осени экспорт может вырасти, а значит, российская национальная валюта укрепится до 85–86 рублей за доллар.