Ставрополь, 13 июля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воспитанник школы-интерната для слепых и слабовидящих в Кисловодске Рустам Каблахов вместе с московским вокалистом Дмитрием Нестеровым начали выступать с концертами в зоне спецоперации. Каблахов исполняет на баяне патриотические военные песни, пишет издание «Победа 26».

Виктор Васнецов. Баян. 1910

В репертуаре музыкантов много песен времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время они вместе выступят с концертной программой «Мне снова 18» с оркестром. Также музыканты дадут два акустических концерта для бойцов в батальонах.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров активно развивает меры поддержки участников СВО на Ставрополье. Глава региона подчеркнул, что решение этих задач обеспечивает стабильность экономики Ставрополья.