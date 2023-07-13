Москва, 13 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. На площадке Всероссийского форума «Дигория» состоялась панельная дискуссия Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Российское общество: ценности и нравственные ориентиры», сообщили 13 июля на сайте ЭИСИ.

«Центральную роль в укреплении этих ориентиров играет система образования как стратегический приоритет государства. Российское образование всегда было одним из лучших», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр подробно рассказал о четырёх направлениях работы для развития образовательной системы. Первое — единое содержание, единые стандарты для каждого школьника. Второе — воспитание. Третье — информационные технологии. Четвертое — материально-техническая база: строительство и ремонт школ, детских садов, развитие системы дополнительного образования.

Для развития образовательной системы важно актуализировать школьные учебники, считает советник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах управления президента России по общественным проектам Юрий Никифоров. Он добавил, что новый учебник истории для 10-11 классов должен попасть в школы уже к 1 сентября.

«Нужно вернуть интересную историю в школы, но при этом сохранить суверенный взгляд на историю», — сказал Никифоров.

Доктор политических наук, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Елена Бродовская предложила создать единый учебник по обществознанию. Она отметила, что те, что есть сейчас, дают ложные представления о российской государственности.

Выстраивать грамотную, соответствующую времени и вызовам образовательную работу нужно и в вузах, поделился проректор РАНХиГС при президенте России, научный руководитель проекта «ДНК России», доктор политических наук Андрей Полосин.

Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов подчеркнул, что история отечественной науки продолжается сотни лет и весь накопленный опыт и наработки должны войти в новые стандарты.

Все эти действия направлены на борьбу с основной угрозой — угрозой утраты национальной идентичности, отметила Антонина Селезнёва, научный руководитель Форума, доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М. В. Ломоносова. По её словам, существует угроза утраты национальной идентичности, разрушения как сообщества, потому что это тот главный фактор, который скрепляет государственность.

В завершение дискуссии руководитель профильного направления «Социально-политическая экспертиза», политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Общественной палаты России Александр Асафов заявил о формировании в наши дни единого образовательного пространства как основы выстраивания общества на принципах патриотизма, единства высшей и средней школы, единства понимания истории и всех общественных процессов.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме «Дигория» 11 июля состоялась панельная дискуссия «Сбережение и развитие человеческого капитала России». Эксперты обсудили изменения стандартов образования и мотивы людей развивать свою малую Родину. Об изменениях в образовательной системе России, в частности, высказалась замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она отметила, что в стране «перепрошивается» каркас идеологии.