Хельсинки, 13 июля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Присоединение Украины к Североатлантическому союзу (НАТО) во время боевых действиях на её территории означало бы начало третьей мировой войны. Об этом 13 июля заявил президент США Джо Байден, выступая на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки.

dpa/picture-alliance/Global Look Press

«Никто не может вступать в НАТО, пока идут военные действия <…> Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны», — сказал Байден.

Президент США 8 июля подчеркивал, что Украина не готова к вступлению в НАТО, отметив, что конфликт на Украине должен закончиться, прежде чем альянс сможет рассмотреть вопрос о присоединении Киева.

На саммита НАТО в Вильнюсе участники заявили, что приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. На встрече альянса генсек Йенс Столтенберг анонсировал план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО — пакет многолетней поддержки, включающий в себя укрепление политических связей через создание Совета Украина — НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 12 июля тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной. Он отметил, что, предоставляя гарантию безопасности Украине, страны НАТО посягают на безопасность России.