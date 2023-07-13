Москва, 13 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поделился секретом с участниками форума будущих технологий, как он принимает решения по сложным вопросам. По его словам, для этого он думает об этом вопросе круглосуточно. Об этом российский лидер заявил 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда спрашивают: «Как вы додумались до чего-то конкретного?» — ответ очень простой: потому что я думаю все время об этом. Постоянно. Днём и ночью», ― сказал президент.

Он добавил, что размышляет над важным вопросом и когда засыпает, и когда просыпается.

«И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно», ― заявил Путин.

Он выразил уверенность, что и учёные работают в такой парадигме.

Комментируя слова руководителя научной группы «Масштабируемые ионные квантовые вычисления» Российского квантового центра Илья Семерикова о том, что он бы ночевал на работе, если бы её не закрывали, президент отметил, что это счастье, когда человек живёт своим делом и не хочет с работы уходить.

Ранее Путин признался, что почти всегда ночует в Кремле, когда поздно заканчивает работу. Он добавил, что иногда засиживается до полвторого-двух ночи.

Президент России в ходе общения с многодетными семьями в июне рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать заниматься спортом.