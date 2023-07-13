Тула, 13 июля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Фигуранты уголовного дела об убийстве политолога Дарьи Дугиной не смогли оспорить вынесенный ранее приговор. Апелляцию Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, приговорённых к 3,5 года колонии общего режима каждый за подделку документов, 13 июля рассмотрел Тульский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Артем Жильцов/РИА Новости Андрей Кузнецов, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Осуждённые и сторона их защиты попросила переквалифицировать действия на ч. 1 ст. 327 УК РФ ― «Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такого документа» и смягчить наказания.

«Суд апелляционной инстанции учёл позицию представителя прокуратуры области и оставил приговор Пролетарского районного суда города Тулы без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Пролетарский районный суд Тулы приговорил подельников убийцы политолога Дарьи Дугиной Андрея Кузнецова и Александра Сучкова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Им предъявили обвинение в подделке документов, которые помогли гражданке Украины Наталье Вовк совершить убийство журналистки.

Суд признал мужчин виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы расправы над Дугиной смогли выехать из России.

Сторона запросила обвиняемым по три года и 11 месяцев колонии общего режима. Сучков и Кузнецов признали вину и раскаялись в содеянном. Оба утверждали, что не осознавали и не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль применят для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была Наталья Вовк. Она служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вовк после совершения преступления сбежала в Эстонию. Ей помогал ещё один житель Украины — Богдан Цыганенко, который обеспечивал женщину поддельными документами и автомобильными номерами.