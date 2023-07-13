Санкт-Петербург, 13 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Актёр Иван Краско находится в реанимации, сообщила 13 июля ИА Регнум помощница артиста Дарья Пашкова.

Алексей Даничев/РИА Новости Иван Краско

«Краско находится в реанимации после проведенной операции на сердце», — сказала собеседница агентству.

Она отметила, что операцию провели в центре Алмазова в 15:00. Родственников к актёру пока не допускают. Навестить его можно будет только завтра, 14 июля.

Ивана Краско 13 июля экстренно госпитализировали в реанимацию в Санкт-Петербурге. Краско почувствовал недомогание, и ему вызвали скорую помощь.

В январе народного артиста Краско госпитализировали с инсультом, после чего он проходил восстановительное лечение. 19 января его выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Ему также предложили пройти полное обследование в Центре им. Алмазова и, возможно, сделать операцию на сердце. Сам он заявил, что чувствует себя прекрасно.