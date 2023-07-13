Подозреваемый в убийстве Ржицкого раскаялся в содеянном
Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого Денисенко раскаялся в содеянном
Краснодар, 13 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. На суде по избранию меры пресечения гражданин Украины Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, заявил, что раскаивается в содеянном.
«Да. Любая смерть — это уже плохо», — ответил он на соответствующий вопрос.
Первомайский районный суд Краснодара 13 июля избрал Денисенко меру пресечения в виде ареста до 10 сентября. Его задержали 11 июля по подозрению в убийстве Ржицкого, найденного мёртвым утром 10 июля в Краснодаре.
В СКР сообщили, что он был смертельно ранен из огнестрельного оружия. Ржицкого застрелили во время утренней пробежки. Позже силовики установили, что нападение совершил Денисенко, у которого при задержании изъяли пистолет с глушителем.
На допросе он признался в содеянном, сообщив, что выполнял задание украинской разведки, однако убить именно Ржицкого он решил сам. После акции он планировал бежать в Турцию, а затем — в Швейцарию.