Москва, 13 июля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину напомнили про 1937 год на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Павел Бедняков/РИА Новости

Модератор дискуссии Руслан Юнусов, рассказывая о символах нового времени, напомнил об открытии памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной в 1937 году, который был символом того времени.

«Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 37-го года», — пошутил президент.

В ответ на это модератор посмеялся и сказал, что это позитивный форум.

На итоговой пресс-конференции в 2019 году Путин напомнил о «чистках» в 1937 году. Тогда были «чистки» в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности.