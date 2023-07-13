Москва, 13 июля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Финляндия первая приняла шаги к конфронтации с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя высказывание финского дипломата Яакко Илониеми о том, что для восстановления российско-финских отношений России необходимы «серьёзные политические перемены».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Финляндия выступает с заведомо абсурдными требованиями, — сказал Белик. — Политический вектор России — как внутренний, так и внешний — наша страна определяет сама. И не Хельсинки выдвигать какие-либо условия на этот счёт».

Он напомнил, что Финляндия первой предприняла шаги к конфронтации, присоединившись к антироссийским санкциям Евросоюза, отказавшись от российских ресурсов и сырья. Однако экономические последствия этого и контрмеры, к которым закономерно прибегла Россия, неприятно удивили Хельсинки.

«Но винить в этом эта страна может только себя. Напомню, что Финляндия ещё и стала членом НАТО, игнорируя мнение Москвы по этому вопросу», — сказал Белик.

Он подчеркнул, что к столь низкому уровню российско-финских отношений Финляндия привела себя сама. Понимая, что возникших сложностей от готовности действовать по указке Запада больше, чем пользы, финские политики пытаются озвучить условия для восстановления отношений с Москвой.

«Но звучит это как нелепый ультиматум, который в принципе недопустим, так как касается внутренних дел нашей страны», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Илониеми, именно Россия виновата в том, что отношения Москвы и Хельсинки оказались в худшем за несколько десятилетий состоянии.

В Совете Федерации такие умозаключения оценили критически. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что слова Илониеми вызывают улыбку и что Финляндии стоило бы самой провести внутренние политические изменения, дабы её отношения с Россией вернулись к тому уровню, на котором они были во времена президента Урхо Калева Кекконена.

Кроме того, сенатор призвал финнов не забывать, что, вступив в НАТО, они стали одним из потенциальных противников России, который получит первый удар «в случае чего».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на доброе будущее в отношениях с народом Финляндии, когда там минует «ослепление русофобией».