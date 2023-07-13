Москва, 13 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провёл совещание с регионами. На совещании обсудили исполнение поручений правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

«Сейчас на платформе доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тысяч предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой», — заявил Белоусов. Он подчеркнул, что платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате «одного окна».

Белоусов поручил профильным министерствам определить перечни и сроки цифровизации их мер на цифровой платформе «МСП. РФ». Тестирование системы проведет «Опора России».

Также на совещании обсуждался вопрос стимулирования спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП. Так, на цифровой платформе запустили сервис для размещения запросов крупных компаний из России и других стран.

«Малый и средний бизнес может находить и откликаться на подходящие заявки. На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что на сегодняшний день подготовлены методические рекомендации для усиления работы регионов в этом направлении.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов рассказал об опыте работы бизнеса региона на платформе МСП. РФ. «В частности, с использованием сервиса «Производственная кооперация и сбыт» наши компании выходят в федеральные торговые сети. Также благодаря размещённому на платформе перечню запросов от производственных компаний из дружественных стран наше предприятие включено в перечень потенциальных поставщиков Белорусского металлургического завода для дальнейшего участия в конкурсных процедурах», — подчеркнул он.

По итогам совещания участники договорились, что комиссия Госсовета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства обсудит предложенные Корпорацией МСП рекомендации и представит позицию регионов по их использованию.

До 1 сентября субъекты должны принять все необходимые нормативные акты.

«Корпорации МСП в трёхмесячный срок необходимо провести оценку эффективности проделанной регионами работы. Речь идёт не только о поддержке развития МСП, но и о выстраивании научно-производственных цепочек в части комплектующих, материалов взамен ушедших импортёров. И это задача, которую мы должны решить в сжатые сроки», — заключил первый вице-премьер.