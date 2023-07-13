Москва, 13 июля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Международный Олимпийский комитет (МОК) демонстрирует неспортивное поведение и предсказуемое негативное решение. Так председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ИА Регнум отказ МОК приглашать Россию, а также и Белоруссию на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париж в установленную дату, 26 июля.

Olympic.org Штаб-квартира МОК в Лозанне

Как отметил депутат Свищёв, ситуация была прогнозируемой, хотя надежда на изменение позиции относительно российских и белорусских спортсменов всё равно оставалась.

«К сожалению, те угрозы, которые прозвучали — а это были именно угрозы, что нашу страну не будут приглашать, а могут лишь персонально звать некоторых спортсменов — воплотились. МОК демонстрирует совершенно неспортивное поведение, не партнёрское по отношению к своим коллегам, олимпийским комитетам России и Белоруссии. Была надежда, что здравый смысл победит», — рассказал Свищёв.

Депутат подчеркнул, что давление многих стран, преимущественно западных, и их представителей в организации перевесило. По мнению Свищёва, МОК не справился со своей основной задачей — отстаивать интересы национальных олимпийских комитетов (НОК) и международных федераций спорта. Депутат выразил надежду, что МОК всё же будет приглашать индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии. Так в конце марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян. Тем не менее Свищёв отметил, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта не оставляют попытки договориться с МОК о полноценном участии спортсменов.

«Ещё целый год до начала Олимпийских игр, и кто знает, как изменится ситуация, может, МОК ещё пригласит Россию. Международные федерации по разным видам спорта высказывают свою позицию относительно российских спортсменов. Есть федерации, которые допускают к участию спортсменов из России и Белоруссии, есть те, кто не против участия хотя бы в нейтральном статусе. В МОК могут обратить на это внимание», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не станет приглашать Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года в Париже в установленную дату — 26 июля. Как правило в этот день, за год до начала ОИ МОК рассылает приглашения на Игры. На данный момент организация подтвердила отправку приглашений 203 национальным олимпийским комитетам. Письма не получат Россия, Белоруссия и Гватемала, отстранённая с сентября 2022 года. Как пояснил комитет, решение приняли из-за санкций в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Окончательное решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на отказ МОК приглашать Россию на ОИ в установленную дату заявил, что российские спортсмены не откажутся от Родины ради участия в Олимпиаде. Он подчеркнул, что страна надеется получить приглашение на ОИ, но это не значит, что ради этого выполнит унизительные требования Запада.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Запад, выступающий за демократию, придерживаться олимпийских принципов. В своём сообщении 10 июля она напомнила, что желание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «тотального запрета» участия в спортивных состязаниях атлетов из России и Белоруссии нелегитимно и нарушает множество установленных правил.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс 20 июня заявил, что вопрос участия россиян в парижской Олимпиаде ещё не решён. В комитете выразили солидарность c украинской стороной.