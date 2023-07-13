Париж, 13 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Париж втягивает себя в украинский конфликт, принимая безответственное решение о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP, заявил 13 июля лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Политик указал, что вместо этого Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам.

Panoramic Флориан Филиппо

«Президент Франции Эммануэль Макрон поддался на уговоры самых воинственных, поскольку несколько недель назад Франция полностью исключала отправку ракет дальнего радиуса действия. На этот раз он решил всё же это сделать, взяв на себя риск падения одной из этих ракет на территории России, что втягивает Францию в конфликт», — сказал Филиппо.

Бывший евродепутат отметил, что французский президент принял решение единолично, не посоветовавшись ни с парламентом, ни с народом, что является очень безответственным поступком.

Филиппо назвал главной задачей Франции в ситуации с Украиной обретение независимости от НАТО, США и Евросоюза. Он отметил, что для этого нужно прекратить поставки оружия и приложить возможные усилия для приведения ситуации к дипломатическим переговорам.

«Франция должна призвать к немедленным переговорам и создать условия для переговорного процесса совместно с другими странами вне НАТО, которые этого хотят. Проблема в том, что Франция сегодня — это тень себя прежней, полностью подчинённая НАТО, Соединённым Штатам и Европейскому союзу», — процитировал его ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Франция начала поставки Украине крылатых ракет SCALP. Отмечается, что их планируется интегрировать с военными самолётами незападного производства. Начать поставки решил президент Макрон, заявивший, что Париж решил поддержать так ВСУ. Филиппо после этого назвал главу Франции сумасшедшим.

Ракеты SCALP могут доставить определённое беспокойство российским войскам, но в целом не представляют собой ничего экстраординарного, заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт Илья Крамник. Он отметил, что российские системы ПВО справятся с ними. По словам эксперта, на фронте SCALP могут доставить неудобство, поскольку они малозаметные и низколетящие, к которым приходится проявлять повышенное внимание.

Посол России во Франции Алексей Мешков в свою очередь заявил, что решение Франции передать Украине эти ракеты заслуживает самого сурового осуждения. Дипломат подчеркнул, что французская сторона из-за поставок оружия украинской армии всё больше опосредованно вступает в конфликт против России, что не входит в интересы французов.