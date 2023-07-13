Новосибирск, 13 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Недалеко от аэродрома «Северный» в Новосибирской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал «112».

Inge Wallumrød

По словам очевидцев, сначала они услышали громкий хлопок, после чего воздушное судно упало в лесополосу.

Известно об одном пострадавшем. На место выехали экстренные службы.