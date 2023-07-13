Калуга, 13 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Максим Платов и Марина Костина в составе комиссии оценили качество работ по ремонту автодорог, выполненных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги оценил качество дорожного ремонта

На автодороге по улице Кирпичный Завод МПС спланированы и укреплены щебнем обочины, выполнены водоотводные кюветы, выполнено основание, верхний и нижний слой, заменены бортовые камни. Все лабораторные испытания подтвердили хорошее качество используемых материалов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе ремонта автодороги по улице Складская помимо замены асфальтового покрытия и бортового камня, опорных плит и люков решена важная задача по обустройству съездов и мест для стоянок автомобилей. Решена проблема затопления железнодорожного тоннеля в межсезонье.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги оценил качество дорожного ремонта

«Эти дороги находятся в промышленной зоне, давно требовали ремонта, было много жалоб от жителей и организаций, которые ими пользуются, — отметил Юрий Моисеев. — Эксперты документально подтвердили хорошее качество материалов и выполненных работ. Будем надеяться, что дороги прослужат долго. Предусмотрены гарантийные обязательства в течение пяти лет».