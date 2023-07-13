Тверь, 13 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил молочно-товарную ферму ООО «Румелко-Агро» во время рабочей поездки в Кашинский городской округ сегодня, 13 июля. Строительство фермы, расположенной у деревни Бузыково, завершается в этом году при поддержке правительства Тверской области в соответствии с соглашением о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, это один из самых крупных в Верхневолжье инвестиционных проектов по созданию современного молочного животноводства.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя посетил молочно-товарную ферму

Строительство фермы стало первым этапом инвестиционного проекта, который подразумевает возведение двух молочно-товарных и одного нетелиного комплексов. Общее поголовье стада — более 24 460 голов. Реализация планов позволит привлечь свыше 20 млрд рублей инвестиций, создать более 700 новых рабочих мест. Глава региона осмотрел территорию комплекса, коровники, доильный зал, навес для телят.

Пресс-служба правительства Тверской области Общее поголовье стада — более 24 460 голов

«Очень важно, что реализация проекта позволит создать современные рабочие места, даст толчок для дальнейшего развития в регионе сельского хозяйства и трудоустройства молодежи, — заявил журналистам в ходе посещения фермы Игорь Руденя. — С нашей стороны идет работа по поддержке предприятия — это дороги, инфраструктура, газификация и электрификация, поддержка в решении административных вопросов. Когда инвестиционный проект выйдет на производственную мощность, Тверская область внесет значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности в стране».

Реализация проекта находится под патронажем главного инвестора проекта Владимира Лисина, который заявил: «То, что собираетесь делать завтра, надо было сделать еще вчера».

Сегодня на молочно-товарной ферме содержится порядка 1,3 тыс. нетелей крупного рогатого скота, которые были доставлены в Тверскую область из разных регионов России, а также из-за рубежа — Нидерландов, Венгрии, Германии и Дании. На ферме уже родились собственные телята — первой дали имя Сильвер Кашинка, она вместе с другими телятами растет под неустанным присмотром специалистов.

Пресс-служба правительства Тверской области Инвестиционный проект подразумевает возведение двух молочно-товарных и одного нетелиного комплексов

«Для нас рождение первого теленка — это старт проекта, и мы идем к достижению поставленных задач, — рассказал управляющий фермой Антон Томаров. — К концу этого года планируем, что наше поголовье вырастет до 4 тыс. голов, а в начале 2024 года ожидаем массовый отёл животных. Кроме того, планируем увеличить продуктивность стада — ежесуточное производство молока достигнет 45 тонн».

В рамках реализации инвестпроекта компания «Румелко-Агро» возводит в деревне Бурмакино Кашинского округа комплекс для выращивания молодняка и нетелей на 14 460 голов. В настоящее время ведется строительство корпусов, зоны хранения кормов, навеса для телят, молочной кухни, инженерных сетей. Также на ферме в деревне Давыдово ведется строительство коровников, родильного и сухостойного отделений, привезено стойловое оборудование. Проект предполагает содержание 5500 голов фуражных коров и 100 голов телят до трехдневного возраста.

Для обеспечения современного сельхозпредприятия квалифицированными кадрами ООО «Румелко-Агро» в Кашине построен жилой комплекс для сотрудников. Губернатор также побывал на площадке. Уже в этом году будет сдано более 120 домов и таунхаусов общей площадью 12 тыс. кв. м. Общий бюджет инвестиций компании в строительство жилого комплекса составляет 1,4 млрд рублей, в том числе на объекты инфраструктуры 320 млн рублей.