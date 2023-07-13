Москва, 13 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Российские спортсмены не откажутся от Родины ради участия в Олимпиаде, заявил 13 июля российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что страна надеется получить приглашение на ОИ, но это не значит, что ради этого выполнит унизительные требования Запада.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы — выступать под нейтральным флагом и без гимна — сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции», — сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что Россия категорически не согласна с подобной постановкой вопроса.

Ранее ИА Регнум сообщило о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как пояснил комитет, решение приняли из-за санкций в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Помимо этого, МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстранённому с сентября 2022 года.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине. Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс 20 июня заявил, что вопрос участия россиян в парижской Олимпиаде ещё не решён. В комитете выразили солидарность c украинской стороной. Через несколько дней Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпийские игры 2024 года даже в нейтральном статусе. Отмечается, что такой запрет призван укрепить и продвинуть достойные цели мира и равенства, воплощённые в Олимпийском движении и спорте в целом.