Москва, 13 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Суд арестовал до сентября обвиняемого в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара, экс-командира подлодки Станислава Ржицкого.

Кадр из видео

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца, а именно до 10 сентября, обвиняемого Сергей Денисенко.

«Избрать в отношении Денисенко, гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде ареста», — сказал судья.

О его аресте ходатайствовало следствие. Следователи попросили 13 июля арестовать Денисенко. Свою вину он признал. С подозреваемым провели проверку показаний на месте.

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СК возбудил уголовное дело об убийстве Ржицкого, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в районе Береговой улицы вблизи спорткомплекса «Олимп» в Краснодаре. Убийца несколько раз выстрелил в Ржицкого. Вскоре в СК раскрыли личность подозреваемого — им оказался 63-летний Денисенко.

На допросе Денисенко признался, что работал по заданию куратора из украинской разведки. К преступлению он готовился с декабря прошлого года. Заранее снял дом в Туапсе, где планировал спрятаться после совершения теракта, после чего бежать через Турцию в Швейцарию.